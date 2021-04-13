Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 874 человека.

Во Владимирской области на 13 апреля выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. Шесть инфицированных выявлено в Муромском, 5 - в Александровском, 4 - в Ковровском, по 3 - в Киржачском, Меленковском и Суздальском районах. По 2 человека заболели ковидом в Гороховецком, Вязниковском и Петушинском районах, по 1 - в Селивановском, Камешковском, Собинском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 874 человека: 7067 во Владимире, 3799 - в Гусь-Хрустальном районе, 3414 - в Муроме, 2197 - в Ковровском, 1928 - в Александровском, 1773 - в Петушинском, 1325 - в Юрьев-Польском, 1244 - в Вязниковском, 1324 - в Кольчугинском, 1155 - в Суздальском, 990 - в Собинском, 880 - в Киржачском, 854 - в Меленковском, 721 - в Гороховецком, 677 - в Камешковском, 667 - в Селивановском, 469 - в Судогодском, 390 - В ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.