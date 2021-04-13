Селу, как и многим другим населённым пунктам, необходима защита. Даже одна брошенная спичка может привести к трагедии.

До жилых домов пламя не дошло буквально нескольких метров. В Суздальском районе из-за пала травы огонь накануне взял в кольцо село Мало-Борисково. Населенный пункт удалось спасти.Вот она, огненная метка. Пламя остановилось буквально в метре от местной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского. Весенний пал травы - сильный ветер и как результат - огненная западня для целого населенного пункта.- Вот, пожарные приехали. Страшно - огонь идёт прямо на нас.В Мало-Борисково по-прежнему стойкий запах гари. По словам очевидцев, пламя пошло стеной со стороны главной дороги. И буквально за несколько минут огонь практически вплотную подступил к селу.Татьяна Басова живёт здесь с 2011-ого. Переехала с супругом из Иркутской области. В селе, которое уже стало родным, Татьяна Михайловна - активный общественник и староста церкви. Село малонаселённое -18 домов. Из них в 10 люди живут постоянно. Летом население "пополняют" дачники. По словам Татьяны Басовой, село отстояли благодаря оперативной реакции пожарных и самих жителей. Но вот ночь была бессонной.Татьяна Басова, жительница села: «Здесь так полыхнуло. Но огонь отошёл. Кресты сохранились. Даже линии электропередачи погорели и упали. У нас света не было. Спасибо, свет дали. Спаси Господи, эту ремонтную бригаду».На борьбу с огнём вышла и Марина Сергеева. Как и все, Марина Фёдоровна, как могла, пыталась остановить пламенную атаку. Вспоминает, стояли страшный жар и треск.Марина Сергеева, жительница села: «2 пожарных расчёта были. С ними как-то справились. А то полдеревни могло выгореть. Кто-то с вёдрами, кто-то с лейками, кто-то с граблями, кто-то с лопатами. Кто с чем мог. Все с подручным материалом были. Помогали все, кто чем мог».Наступление огня на Мало-Борисково в очередной раз напомнило о старых проблемах. Вокруг много бесхозных полей, брошенных угодий, сухостоя. Люди не сомневаются - это был поджог. Кстати, накануне отстояли и могилы предков. Пожар остановили буквально у ворот местного некрополя.Татьяна Басова, жительница села: «Мы попросили бы, конечно, очистить нам кладбище от деревьев. Разобраться со всеми бесхозными участками, заросшими, разобраться с этими полями. Что же делать с ними? С этой стороны, с той стороны. Ведь здесь же и дети».Марина Сергеева, жительница села: «Деревня наша не опахивалась уже года два. Её обязательно нужно опахивать. Но то, что они опахивают - это маленький участок. Огонь перебирается с той стороны, перепрыгивает через дорогу за счёт ветра, эта опашка не поможет».Селу, как и многим другим населённым пунктам, необходима защита. Даже одна хулигански брошенная спичка может привести к трагедии. В регионе уже действует особый противопожарный режим. В Управлении МЧС напоминают о запрете пала травы, жёстких правилах и не менее жёстких штрафах. В это время они увеличены вдвое. Запрещено и разведение костров. Кстати, вдалеке от Мало-Борисково трава по-прежнему тлеет. В Суздальском районе, по данным спасателей, сегодня особенно сложная "пожарная ситуация".Мария Платанюк, Илья Хлудов"Вести-Владимир"