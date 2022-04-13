Как это зачастую бывает, личные вопросы вывели на общие проблемы, а частный разговор - на системные законодательные решения.

Путёвка чернобыльцуЧернобылец Сергей Козлов пришёл к председателю Законодательного Собрания Владимиру Киселёву с конкретной проблемой. Многих ликвидаторов на лечение отправляют в Санкт-Петербург, во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.Н.Никифорова. Это лучшая в стране клиника по этому профилю. Все процедуры чернобыльцы получают там бесплатно, а вот дорогу до Питера приходится оплачивать за свой счёт. Есть проблема и с санаториями. К примеру, сам Сергей ждал путёвку 10 лет и уже отчаялся её получить. Владимир Киселёв подробно расспросил обо всех деталях и пообещал: «Будем разбираться. Вплоть до прокуратуры».Полоски или система?Молодая мама Юлия Петрова пришла на приём от имени всех родителей детей-диабетиков. Она спросила о закупке для маленьких пациентов специальных систем, способных круглосуточно мониторить уровень сахара.- Чтобы мерить тест-по­лос­ка­ми, мы вынуждены по 10 раз в сутки прокалывать ребёнку палец. И всё равно остаётся большой риск пропустить пики. Особенно ночью. А это очень опасно, - рассказывает мама.Автоматическая система действительно удобна: крепится как наклейка на плечо и круглосуточно ведёт измерения. Можно посмотреть сиюминутный результат, а можно - данные в динамике. Это позволяет своевременно принять меры, не допустить критических цифр, а значит, избежать осложнений. От пациентов - только положительные отзывы. Пока официально в перечне средств, предоставляемых в рамках программы госгарантий - то есть бесплатно - такого устройства нет. Но работу в этом направлении ведут. Как пояснил директор департамента здравоохранения Артём Осипов, специалисты знают о проблеме и по поручению главы региона Александра Авдеева уже просчитали стоимость перехода на современные средства диагностики, для начала - детского населения региона. По «старым» ценам - примерно 100 млн руб. в год. Есть вероятность, что часть этих расходов возьмёт на себя федеральный бюджет - Минздрав запросил цифры по диабетикам 1 типа в возрасте от 0 до 4 лет. Если центр профинансирует хотя бы эту группу, то регион сможет заняться остальными.- Между прочим, цены сопоставимы - 10 тест-полосок в сутки или одна система за 4,5 тыс. руб. на 2 недели. Но насколько она облегчает жизнь! Мы обязательно обсудим с Авдеевым дальнейшие совместные действия администрации области и Заксобрания. Хорошо, если будет участие федерального центра, мы на это надеемся. Но, я думаю, уже сейчас, в ближайшее время начнём хотя бы частичный переход на новые технологии, - подытожил Владимир Киселёв.Абсурд и несправедливостьУ Андрея Пузикова ситуация редкая, но, как оказалось, не уникальная. В прошлом году он в 3-й раз стал папой. Семья подала документы на выплату, положенную многодетной семье на ребёнка до 3-х лет. Но... им отказали. Дело в том, что нынешний брак у мужчины второй: первая жена умерла, и ребёнка папа воспитывал один. Через несколько лет Андрей женился, родилось ещё двое детей. Все трое воспитываются вместе и живут с отцом. Но закон при назначении выплаты учитывает только детей, рождённых одной матерью.- Абсурд и вопиющая несправедливость, - оценил ситуацию спикер ЗС, - Закон нужен для того, чтобы помогать людям. А если он не помогает, а мешает, его надо исправлять.Работу над корректировкой документа уже начали, Законодательное Собрание совместно с администрацией области готовят необходимые изменения.