Сроки и суммы сделки пока не сообщаются.

В Гусь-Хрустальном на заводе по производству стекловолокна сменится собственник. На фоне санкций и спецоперации на Украине совет директоров, расположенный в США, решил продать «ОС Стекловолокно». Об этом коллегам из рассказал первый заместитель губернатора Алексендр Ремига.У американского холдинга Owens Corning есть предложения из России и других стран. Сроки и суммы сделки пока не уточняются.«Предприятие работает отлично. Ни один человек не сокращен и таких планов нет», - заверил вице-губернатор.По оценкам экспертов, доля предприятия на внутреннем рынке стекловолокна достигает 40%. Завод экспортирует 20% продукции. Всё остальное остаётся в стране.Продукция «ОС Стекловолокно» используется в строительстве, медицине, автомобиле- и судостроении, энергетике и авиации. В прошлом году чистая прибыль составила 1,95 млрд рублей. На производстве трудоустроены 344 человека.