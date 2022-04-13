Власти региона сообщают, что многие мероприятия ко Дню Победы, которые из-за ковида уходили в онлайн, в этом году планируют провести очно. Впервые за последние 2 года. В городах должны будут

Власти региона сообщают, что многие мероприятия ко Дню Победы, которые из-за ковида уходили в онлайн, в этом году планируют провести очно. Впервые за последние 2 года. В городах должны будут пройти традиционные парады военной техники. К привычному формату проведения должна вернуться и акция “Бессмертный полк”. В областном центре тоже активно готовятся к празднику. Игорь Ефремов,