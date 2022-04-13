13.04.2022

2022-04-13 15:55:41

Безопасность страны и сохранение рабочих мест: «Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай своё»

Координатором партпроекта по импортозамещению и индустриализации Выбирай своё стал замруководителя фракции Единой России в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов. Общественными партнерами нового проекта Единой России станут Опора России, Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.



Предстоит решить несколько задач: первое — сохранение рабочих мест, второе — удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе —обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость, —сообщил руководитель ЦИК Единой России Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС. Работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям, список может быть расширен.



Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан, — подчеркнул Сергей Морозов.



Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения.



У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фарма сегодня — это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США, — сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев (Единая Россия).



Была затронута и сфера производства детских товаров. Как сообщила координатор проекта Единой России Крепкая семья, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, основная задача сейчас — обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос. У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев, — пояснила Татьяна Буцкая.



Инициативу Единой России по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков.



Напомним, в рамках совместной работы с Правительством Москвы с 11 марта создан и ведет работу совместный оперативный штаб Единой России и Московской торгово-промышленной палаты по поддержке экономики в г. Москве. Это позволило определить ключевые задачи антикризисной политики, такие как сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойной работы предприятий, импортозамещение и социальная поддержка жителей.



Для помощи московским компаниям на базе Гильдии цифровой экономики при МТПП создан проект Цифровой дозор, который готов систематизировать запросы и совершенно бесплатно предложить оптимальное решение по замещению цифровых продуктов на отечественные аналоги. Сейчас в условиях, когда непорядочно, в одностороннем порядке разрушаются цепочки поставок, власти совместно с предпринимательским сообществом ищут варианты, как минимизировать потери. Мы на своей площадке аккумулируем поступающие предложения от московского бизнеса с тем, чтобы, обработав, направить в органы власти, - отметил председатель совместного оперштаба, президент МТПП Владимир Платонов.