«Энергосбыт Волга» обслуживает более 11 300 предприятий и организаций во Владимирской области....

«Энергосбыт Волга» обслуживает более 11 300 предприятий и организаций во Владимирской области. Более 4 000 из них уже перешли на электронный документооборот. Работать дистанционно предпочитают многие крупные компании, которые отказались от бумажных носителей и оценили все плюсы ЭДО:-электронные документы имеют такую же юридическую силу;-электронные документы приходят оперативно;-работа с электронными документами прозрачна, можно отследить их на каждом этапе;-операции с электронными документами (простой поиск, загрузка, печать сверка, отклонение и т.д.) можно осуществлять в режиме онлайн;-подписанный клиентом экземпляр автоматически доставляется гарантирующему поставщику;-электронные документы надёжно защищены от фальсификаций благодаря квалифицированной электронной подписи;-ЭДО упрощает подачу документов в контролирующие органы. Кроме того, электронный документооборот снижает трудозатраты, уменьшает расходы на печать, канцелярию, доставку документов и их хранение.- Многие наши клиенты уже оценили все преимущества электронного документооборота: удобство, прозрачность, доступность информации.Отказавшись от печати документов, мы экономим бумагу и сохраняем леса, поэтому своим клиентам мы активно предлагаем переходить на ЭДО. Это цивилизованное и ответственное решение бизнеса в плане сохранения ресурсов на планете, - подчеркнул генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Перейти на электронный документооборот просто:-выбираете оператора юридически значимого электронного документооборота;-пройдите регистрацию на сайте выбранного оператора, используя имеющуюся электронную подпись или получив новую в момент регистрации;-заключите соглашение о применении ЭДО с «Энергосбыт Волга»;-верните один экземпляр подписанного соглашения в отделение по работе с юридическими лицами вашего территориального отделения;-войдите в личный кабинет на портале оператора ЮЗЭДО, получите и подпишите первый комплект документов.Клиенты «Энергосбыт Волга» получают в электронном виде счета-фактуры, корректировочные и авансовые счета-фактуры, акты приёма- передачи электроэнергии, акты сверки, счета на оплату потреблённой электроэнергии.Специалисты компании проконсультируют клиентов по вопросам подключения электронного документооборота и личного кабинета для юридических лиц. Для предприятий и организаций работает отдельная горячая линия 8 (4922) 66-67-28.