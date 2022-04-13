Повысить туристическую привлекательность Владимирской области поможет развитие новых направлений. С...

Повысить туристическую привлекательность Владимирской области поможет развитие новых направлений. С предложением развивать водный туризм на выездном совещании по мерам поддержки туристической отрасли выступил депутат Государственной Думы Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»):- Считаю, что нужно смотреть гораздо шире и заниматься, в том числе, и развитием, например, водного туризма, потому что на территории нашего региона есть, как минимум, две крупные водные артерии. Тема эта в полном смысле не раскрыта у нас в области, инфраструктуры нет.Потенциал у водного туризма в нашем регионе огромный, уверен Алексей Говырин. При том, что создание инфраструктуры в этом случае не потребует значительных инвестиций. Развитие нового направления позволит привлечь дополнительный турпоток.Выездное совещание (его возглавил первый заместитель губернатора Александр Ремига) прошло в Суздале.Участники диалога обсудили перспективы отрасли. Для "усиления" туризма у региона есть все необходимые ресурсы, подчеркнула сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова. В своем выступлении депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркнул: не только Владимирской области, но и всей России сегодня необходима своя платформа, которая полностью заменит «Букинг». Вопрос в ближайшее время прозвучит на федеральном законодательном уровне.