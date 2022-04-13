Жители Юрьев-Польского и Собинского районов сядут на скамью подсудимых за незаконный оборот наркотиков. В Юрьев -Польском 31-летнйи местный житель предстанет перед судом за незаконные

Жители Юрьев-Польского и Собинского районов сядут на скамью подсудимых за незаконный оборот наркотиков. В Юрьев -Польском 31-летнйи местный житель предстанет перед судом за незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт наркотика. Фигурант был задержан сотрудниками ОМВД России по Юрьев – Польскому району в январе 2021 года в