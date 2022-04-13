Бывшего директора госпредприятия «Владимирское карьероуправление» Сергея Князева отправили в СИЗО на 2 месяца. Напомним, что экс-директора «Владимирское карьероуправление» Сергея Князева

Бывшего директора госпредприятия «Владимирское карьероуправление» Сергея Князева отправили в СИЗО на 2 месяца. Напомним, что экс-директора «Владимирское карьероуправление» Сергея Князева обвиняют в продаже песка и щебня по заниженным ценам. По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год Сергей Князев заключил с рядом коммерческих организаций договоры на поставку песка и щебня по заниженной стоимости.