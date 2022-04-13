Предприятию причинён ущерб на сумму более 80 млн рублей.

Во Владимире бывшего директора ГУП «Владимирское карьероуправление» Сергея Князева арестовали на два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Фрунзенского районного суда.В суд поступило ходатайство следователя, который просил отправить подозреваемого в СИЗО. По СУ СК, руководитель продавал налево добытый и переработанный известняк и щебень. В 2020-2021 годах инертные материалы реализовывались различным коммерческим фирмам по заниженным ценам. Предприятию причинён ущерб на сумму более 80 млн рублей.Утром 11 апреля фигуранта задержали. Дома у подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски.«Постановление удовлетворено. Обвиняемый взят под стражу», - резюмировали в суде.Следующие два месяца он проведёт за решёткой.