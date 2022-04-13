Врио губернатора Александр Авдеев рекомендовал собственникам многоквартирных домов, которые...

Врио губернатора Александр Авдеев рекомендовал собственникам многоквартирных домов, которые оплачивают услуги отопления круглогодично, задуматься о переходе на систему "одна седьмая" и платить строго в отопительный сезон.Тринадцатая квитанция - это издержка системы начисления, но, по факту, ресурсы потреблены и за них нужно рассчитываться, заявил глава региона. Ресурсоснабжающие организации должны идти навстречу потребителям и предоставлять возможность оплатить суммы в рассрочку.В жилинспекцию тем временем начали поступать обращения от граждан по поводу доначислений. Есть ли смысл жаловаться? В каком случае корректировка может быть признана неправомерной? И почему даже собственники, которые платят по схеме "одна седьмая", не застрахованы от перерасчета? Пояснила главный жилищный инспектор области Елена Андреева.