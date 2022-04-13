С чего начинается Родина. Всероссийский телевизионный марафон- фестиваль молодёжной...

"С чего начинается Родина". Всероссийский телевизионный марафон- фестиваль молодёжной патриотической песни пройдёт в День России, 12 июня. ГТРК "Владимир" приглашает молодых исполнителей и авторов принять участие в уникальном проекте, заявив о себе на всю страну.Телевизионный молодёжный песенный марафон пройдёт на платформе "Смотрим.ру". Региональный этап продлится до 30 апреля. Мы ждём участников в возрасте от 10 до 35 лет. Солистов, хоровые коллективы, ансамбли. Свои ролики вы можете присылать уже сейчас. Правила участия в проекте "С чего начинается Родина" - на нашем сайте vladtv.ru. До конца апреля жюри от нашего региона определит 10 финалистов. Споём о России вместе!