Как воспитывают чемпионов и что дают занятия спортивными единоборствами – директор спортивной школы олимпийского резерва №7 Сергей
<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2022-intervyu-s-direktorom-sportivnoj-shkoly-olimpijskogo-rezerva-№7-po-sportivnym-edinoborstvam.html" target="_blank">Интервью с директором спортивной школы олимпийского резерва №7 по спортивным единоборствам</a> - Как воспитывают чемпионов и что дают занятия спортивными единоборствами – директор спортивной школы олимпийского резерва №7 Сергей
[url=https://33live.ru/novosti/13-04-2022-intervyu-s-direktorom-sportivnoj-shkoly-olimpijskogo-rezerva-№7-po-sportivnym-edinoborstvam.html]Интервью с директором спортивной школы олимпийского резерва №7 по спортивным единоборствам[/url] - Как воспитывают чемпионов и что дают занятия спортивными единоборствами – директор спортивной школы олимпийского резерва №7 Сергей