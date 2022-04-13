После приостановки деятельности, порядка 2 500 сотрудников продолжат получать зарплату.

Компания объявляет о временном закрытии торговой точки во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Decathlon в России.«Основной причиной послужили внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров. Начиная с 25 апреля магазин на Московском шоссе будет недоступен для приобретения спортивной одежды и инвентаря. Онлайн-магазин Decathlon.ru работает в штатном режиме. О его приостановке сообщим дополнительно», - подчеркнули в организации.Фирма обещает исполнить все обязательства перед клиентами по заказам и гарантии на товары. Возврат также будет доступен.После приостановки деятельности, порядка 2 500 сотрудников продолжат получать зарплату.