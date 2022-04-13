Большой субботник длиною в месяц затеяли чиновники из Белого дома. С 1 апреля по всей области убирают дороги, скверы и дворы. После зимнего сезона назрела необходимость привести города

Большой субботник длиною в месяц затеяли чиновники из Белого дома. С 1 апреля по всей области убирают дороги, скверы и дворы. После зимнего сезона назрела необходимость привести города Владимирской области в порядок. В регионе активно ведётся вывоз остатков снега с общественных территорий, идет обрезка лишних ветвей деревьев, уборка обрезанных веток с обочин дорог. Также силами