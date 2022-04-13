Россиянин опубликовал объявление о намерении совершенно бесплатно отдать в пользование квартиру.

Россиянин опубликовал объявление о намерении совершенно бесплатно отдать в пользование квартиру.В России нашелся добродушный доброволец, желающий отдать нуждающимся свое жилье. Сам он живет в другом месте. Объявление о безвозмездной передачи в пользование трехкомнатной квартиры с нормальным ремонтом появилось в официальном аккаунте "Телеграм" по поиску работы от самого администратора канала.Объект находится в Магаданской области. Собственник давно не живет в своей трехкомнатной квартире и последний раз сдавал ее на полгода какому-то предприятию. Мужчина уверяет, что передаст квартиру в пользование безвозмездно – нуждающимся в России, или беженцам с Украины, или из ЛНР и ДНР, пишет ."У меня есть трехкомнатная квартира, я в ней очень давно не живу, только плачу "коммуналку". Насчет ремонта не знаю – последний раз сдавал ее на полгода организации, но по фотоотчету вроде все более-менее, как было. Квартира находится в пгт Усть-Омчуг Магаданской области", – написал автор объявления.Он отметил, что работу в регионе найти можно. Там везде прииски и есть другие варианты. Мужчина приветствует заселение порядочной семьи с детьми на долгий срок. Может даже сделать прописку. Автор попросил писать желающих воспользоваться его квартирой в личные сообщения.