В целом кабмин распределит четыре миллиарда рублей по 54 регионам.

Владимирская область получит на развитие промышленности 31,7 млн рублей. Михаил Мишустин подписал о выделении субсидий субъектам РФ.Деньги пойдут на реализацию региональных программ по развитию производства, в том числе на инвестпроекты, возмещение части затрат на покупку оборудования, компенсации по лизинговым платежам, а также на оплату услуг по подключению к инженерным сетям. Одно из условий выделения господдержки - создание новых рабочих мест.В целом кабмин распределит четыре миллиарда рублей по 54 регионам.