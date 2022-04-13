В Муроме 19-летнего местного жителя будут судить за кражу продуктов из магазинов. Полицейскими установлено, что в период с сентября по ноябрь прошлого года обвиняемый неоднократно совершал

В Муроме 19-летнего местного жителя будут судить за кражу продуктов из магазинов. Полицейскими установлено, что в период с сентября по ноябрь прошлого года обвиняемый неоднократно совершал хищения продуктов питания из сетевых магазинов в Муроме. При этом мужчина уже подвергался административному наказанию за совершение аналогичных мелких хищений. Доказана причастность местного жителя к семи эпизодам противоправной деятельности.