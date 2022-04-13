Около половины россиян (48%) хотят отдыхать на территории Большого Золотого кольца. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного в рамках разработки плана туристического

Около половины россиян (48%) хотят отдыхать на территории Большого Золотого кольца. Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного в рамках разработки плана туристического развития Большого Золотого кольца. Согласно опросу, 63% российских туристов побывали хотя бы в одной из областей Большого Золотого кольца, а более половины из тех, кто там отдыхал, готовы приехать снова. Более трети