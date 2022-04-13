Сезон несанкционированного сжигания сухостоя открыт.

Владимирские пожарные потушили первый в 2022 году пал сухой травы. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.12 апреля в 15.49 поступило сообщение о возгорании сухстоя вблизи деревни Орлово в Муромском районе. На место незамедлительно прибыли подразделения 15-ой ПСЧ - пожарная машина и четыре человека. Ширина фронта огня достигала 10 метров.При тушении использовались ранцевые огнетушители. В 16.08 пламя ликвидировали. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причина - устанавливается дознавателями.Напомним, что в прошлом году зафиксировано 577 ландшафтных возгораний. С 18 апреля в регионе вводится . Запрещается разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы травы. Нарушение ограничений карается штрафом от двух до 200 тысяч рублей.