Российские власти упрощают процедуру оформления некоторых категорий недвижимости.

Российские власти упрощают процедуру оформления некоторых категорий недвижимости.Правительство России сегодня ведет активную работу по борьбе с западными санкциями, введенными после начала специальной военной операции на Украине. Власти стараются максимально упростить жизнь гражданам, страдающим из-за новых ограничений. В этой связи, принято решение об упрощении процедуры оформления некоторых категорий недвижимости.Решение кабинета министров станет особым подарком для садоводов. Новая мера поддержки властей распространяется на участки для подсобного хозяйства. На данных территориях, например, можно разбить огород с овощами, посадить зелень или фруктовые деревья.За счет активного садоводства россияне смогут неплохо сэкономить на продуктах питания. Более того, граждане получат свежие и экологически чистые фрукты и овощи.О новой мере поддержки людей во вторник, 12 апреля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперты издания полагают, что россияне смогут продавать плоды с личного подсобного хозяйства и получать дополнительный заработок в период санкций.Именно для этого власти решили упростить получение некоторых категорий недвижимости. Как уточнил Мишустин, мера поддержки распространяется на участки, которые граждане раньше арендовали у государства. Теперь можно будет выкупить без торга земли, на которых люди занимались садоводством.