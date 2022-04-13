Популярность сервиса «Ростелеком Книги» во Владимирской области за год выросла более чем на 30 %....

Популярность сервиса «Ростелеком Книги» во Владимирской области за год выросла более чем на 30 %. На сегодняшний день услугой в регионе пользуются свыше четырех тысяч человек. Абонентам предоставлен доступ к библиотеке из 245 тысяч электронных и 54 тысячи аудиокниг.«Ростелеком Книги» — это совместный проект цифрового провайдера и «ЛитРес». Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!».Сервис работает и без подключения к интернету. По одной подписке доступ к нему могут получить до пяти человек. Также предусмотрена возможность синхронизировать процесс чтения на разных устройствах.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы видим, что интерес к сервису “Ростелеком Книги” у наших абонентов постоянно растет. Динамика особенно заметна в весенне-летний период, когда у подписчиков появляется больше времени на чтение и отдых. Кроме богатой коллекции и приемлемой цены, наших клиентов привлекает и то, что большинство книжных новинок появляется в приложении раньше, чем отпечатанный тираж в магазинах».Ангелина Митрошина, пользователь сервиса «Ростелеком Книги» во Владимире:«Подсела на онлайн-библиотеку полгода назад. Дело в том, что я учу английский по книгам и сервис в этом очень помогает. Нравится, что можно не только по отдельности приобретать нужные издания, но и купить абонемент сразу на месяц, что, конечно, дешевле. Если бы покупала книги в магазинах, просто разорилась бы: мне только словарей нужно не меньше пяти штук. Интерфейс сервиса удобен, нравится жанровое разнообразие представленных произведений. Много разделов и интересных подборок. В общем, теперь, если выдается свободная минутка, мой учебный портфель всегда со мной, где бы я ни была».Сервис «Ростелеком Книги» можно подключить в личном кабинете на сайте провайдера, перейдя на страницу услуги «Домашний интернет» и следуя подсказкам системы. Оформив любую подписку с ежемесячной оплатой, новый клиент может пользоваться ею 14 дней бесплатно.Получить более подробную информацию о сервисе можно на сайте компании.