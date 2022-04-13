Ситуация с дорогами во Владимире оставляет желать лучшего. Не смотря на то, что властями уже составлен план работ по ремонту дорожного покрытия на лето, в него пропали далеко не все

Ситуация с дорогами во Владимире оставляет желать лучшего. Не смотря на то, что властями уже составлен план работ по ремонту дорожного покрытия на лето, в него пропали далеко не все проблемные дороги. Жители домов, чьи дворы выходят в сторону улицы Офицерская жалуются, что из-за ужасного состояния дороги водители объезжают разбитый участок дорожного полотна прямо под