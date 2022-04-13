Муромляне заболели коронавирусом.

Семья из Мурома, заболевшая коронавирусом накануне поездки в Египет, требует взыскать с ООО «ТТ-Трэвел» стоимость путешествия и компенсацию морального вреда. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В декабре 2021 года между истцом и ООО «Апельсин» заключён договор, исполнителем по которому является вышеуказанный туроператор. Муромляне забронировали поездку по африканским пустыням и посещение пирамид, но вместо этого слегли с ковидом. Стоимость путёвки составила более 100 тысяч рублей.«Информация о положительном ПЦР-тесте сразу же донесена до поставщика услуг. Поскольку за отмену отпуска компания могла выставить клиентам фактически понесённые расходы, истец нашла двух взрослых и ребёнка, которые заменили муромских туристов. Однако турфирма пересчитала стоимость по новым ценам, в разы превышающим стоимость забронированного и оплаченного тура. Из-за этого люди, желающие заменить их, отказались от предложения. Документы на путешествие были аннулированы», - поясняют в Муромском городском суде, куда поступило заявление.ООО «ТТ-Трэвел» взяла себе сумму фактически понесённых расходов, которые, разумеется, оказались меньше общей стоимости отдыха. Оставшиеся деньги компания не вернула.Теперь семейство просит взыскать часть средств, а также добавить к ним неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.