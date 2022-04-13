Сотрудники МЧС России проводят эвакуацию населения с подтопляемой территории в населенном пункте Труд Петушинского района. В среду, 13 апреля, в Главное управление МЧС России по

Сотрудники МЧС России проводят эвакуацию населения с подтопляемой территории в населенном пункте Труд Петушинского района. В среду, 13 апреля, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о подтоплении населённого пункта Труд Петушинского района. По прибытии установлено, что в результате подъёма уровня воды в реке Большая Липня произошло подтопление частного жилого дома на