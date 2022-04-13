Во Владимире продолжается работа над повышением безопасности дорожного движения. В этом году будут...

Во Владимире продолжается работа над повышением безопасности дорожного движения.В этом году будут установлены дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. В планах - монтаж 104 знаков и 50 консолей, сообщает в своем телеграм-канале глава администрации Владимира Андрей Шохин.Уже начал работу светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Большие Ременники. Автомобилисты отметили, что стало удобнее выезжать со второстепенной дороги. До конца года будет установлен светофор на перекрестке Судогодского шоссе и автодороги «Владимир - Улыбышево — Коняево».