Во Владимирской области началась подготовка к празднованию 9 Мая. Эпидситуация впервые с 2019 года...

Во Владимирской области началась подготовка к празднованию 9 Мая. Эпидситуация впервые с 2019 года позволяет провести многие его мероприятия очно.12 апреля врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов провёл рабочее совещание о подготовке к празднованию во Владимирской области Дня Победы.В рамках празднования Дня Победы в регионе запланировано множество мероприятий. В их числе – акции «Сад Памяти», «Окна Победы», «Зажги свечу», «Марафон добрых дел», «Аллея Победы», открытие Музея оружейной славы в Коврове, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева во Владимире, митинг-концерт, парад и интерактивные площадки на площади Победы в областном центре.9 мая в регионе обязательно состоится традиционная и одна из самых любимых акций Дня Победы − «Бессмертный полк». Шествия в очном формате пройдут не только в городах, но и небольших населённых пунктах области.На сегодняшний день в регионе проживает 7150 ветеранов. Среди них – 42 инвалида и 114 участников Великой Отечественной войны, 5774 тружеников тыла, 192 бывших малолетних узников концлагерей, 99 жителей блокадного Ленинграда, сообщили в областной администрации.