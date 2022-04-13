Приговором суда от 1 апреля 2022 года житель Коврова признан виновным в умышленном причинении...

Приговором суда от 1 апреля 2022 года житель Коврова признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Как сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда, 22 августа 2021 года двое знакомых находились на Кузнечной города Коврова, где громко шумели и выражались нецензурной бранью, чем нарушали тишину и спокойствие жителя соседней квартиры.В указанное время сосед проследовал к квартире нарушителей порядка, где сделал замечание обвиняемому в грубой форме с использованием нецензурной брани, в связи с чем, между ними произошел словесный конфликт.Далее, подсудимый взял в руку топор, подошел к находившемуся в дверном проёме соседу и нанёс тому в голову не менее двух ударов, чем причинил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаивался.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/