В Муроме полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи с территории предприятия. В конце марта сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» обратили внимание на медленно

В Муроме полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи с территории предприятия. В конце марта сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» обратили внимание на медленно двигавшийся легковой автомобиль, задняя часть которого неестественно «провисла». Полицейские остановили транспортное средство и при досмотре обнаружили в багажнике ящики с гвоздями. Водитель не смог дать пояснение и для разбирательства был доставлен