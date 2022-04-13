Сдать объект в эксплуатацию планируется до 1 октября.

«Владимиртеплогаз» объявил на реконструкцию . Работы обойдутся в 105 млн рублей.Подрядчику поставят задачу снести старое здание и построить новое. Сдать объект планируется к началу отопительного сезона. Торги состоятся 6 мая.Победитель проведёт инженерные изыскания, разработает проект, демонтирует развалины, построит современный объект и оснастит его необходимым оборудованием.Напомним, что утром 23 января из-за кровли котельной на улице Московской была прекращена подача тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания. На устранение последствий коммунального ЧП потребовалось несколько дней.