Из своих 85 он 54 года прожил во Владимире. В областном доме работников искусств прошел вечер...

Из своих 85 он 54 года прожил во Владимире. В областном доме работников искусств прошел вечер памяти известного владимирского судмедэксперта, писателя и журналиста Марка Фурмана."Любит, пишет, работает...". Родные, близкие, друзья по-прежнему говорят о нём в настоящем времени. Марк Фурман был Личностью. Разносторонней. Эксперт, журналист, писатель. Марк Айзикович интересовался литературой, театром, историей, футболом. А ещё умел по-настоящему дружить. По словам Ольги Гуниной, именно Фурман первым обратил внимание на её писательский талант.Ольга Гунина, писатель, психолог:- Такой аванс выдал, и в конечном итоге, когда я писала он сопровождал меня, давал советы, познакомил меня с писательским сообществом Владимира, и очень внес огромную лепту в меня вот как становления. Я даже когда-то сказала: Вы мой крестный отец в литературе!Марк Фурман мечтал быть филологом, поступал в Кишинёвский университет. А после армии стал врачом. Спустя годы как один из лучших медэкспертов России он примет участие в исследовании останков Андрея Боголюбского.Виктор Малыгин, друг, доктор филологических наук:- Для него это было ощущение, что он прикоснулся к такой истории, к которой никто никогда не может прикоснуться.Журналист от Бога, так отзываются о Марке Фурмане в профессиональном союзе. Его интересовало буквально все.Александр Карпилович, председатель Владимирского отделения Союза журналистов России:- Это безусловно, человек- созидатель и в тоже время это человек, который вот по мановению руки и талантливой руки, руки журналиста умел ломать стереотипы. Вот он человек, лично для меня, который выбивается за привычные рамки. Он универсал. Причем, универсал широчайшего профиля.Марк Фурман - автор 21 книги. О громких судебных делах, встречах с известными писателями, артистами, политиками. Много писал о любимом футболе. "Шаги из века в век" издал в прошлом году к своему 85-летию. Но главным романом его жизни стала встреча с Марией Иосифовной. Благодаря супруге он занялся литературой.Мария Фурман, жена Марка Фурмана, врач:- С Марком Айзиковичем у нас был роман как мы кончили 5 курс института. Мы учились одновременно в медицинских институтах. Только он в Горьком, в Нижнем Новгороде, а я в Кишинёве. Мы вместе 58 с половиной лет!По словам друзей, книга о самом Марке Айзиковиче, человеке, который стал одним из символов Владимира - вопрос времени. На вечере памяти прозвучали и другие инициативы. Передать Госархиву дневники, рукописи, документы Марка Фурмана. И обязательно установить мемориальную доску на здании судебно-медицинской экспертизы.Марк Фурман, член Союза российских писателей, член Союза журналистов, судмедэксперт:- Писать лучше мне уже поздно. Я стараюсь! Спасибо вам за внимание всем!Вера Куликова, Егор Герасимов.Вести "Владимир"