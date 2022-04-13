На место выехал начальник ГУ МЧС по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин и врио губернатора Александр Авдеев.

Спасатели МЧС эвакуируют население с подтопляемой территории в Петушинском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.В ведомство поступило сообщение о ЧП в посёлке Труд, где в результате подъёма воды в реке Большая Липня затопило частный дом на улице Набережной. Вода подходит к 16-квартирной двухэтажке.На место выехали начальник ГУ МЧС по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин и врио губернатора Александр Авдеев.«В квартиры вода пока не проникла, однако, подошла к дому снаружи. Всего в пункт временного размещения эвакуировано 9 человек, двое вышли самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.Сейчас на месте работают 17 человек, 5 единиц техники и одно плавсредство. Группировка наращивается.