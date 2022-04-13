Во Владимирской области затопило поселок. Сотрудники МЧС даже эвакуировали жителей. Весеннее половодье в Петушинском районе. В посёлке Труд вышла из берегов местная река и подтопила дома.

Во Владимирской области затопило поселок. Сотрудники МЧС даже эвакуировали жителей. Весеннее половодье в Петушинском районе. В посёлке Труд вышла из берегов местная река и подтопила дома. Такие видео выкладывают пользователи соцсетей. В населённый пункт выехали сотрудники МЧС, в том числе глава регионального ведомства, а также врио губернатора области Александр Авдеев. Жителей двух домов на улице