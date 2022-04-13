Из-за сильного потепления затопило центр Покрова. В воде оказался обелиск Скорбящей матери....

Из-за сильного потепления затопило центр Покрова. В воде оказался обелиск Скорбящей матери. Памятник посвящен воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны."Стыд и позор местным чиновникам" - так люди прокомментировали видео, которое появилось в одном из владимирских пабликов. В покровской мэрии "Вестям" сообщили: ситуация связана с закрытыми ливневками. После капремонта трассы М-7 (она же улица Ленина) в 2019 году перекрыли все оттоки. Из-за этого вода никуда не уходит и частично затапливает город.Михаил Пантелеев, замглавы администрации г. Покрова по экономическим и инфраструктурным вопросам:- В свете того, что были достаточно, предполагаю, некорректно спроектированы и не предусмотрены ливневки, уничтожены существующие ливневые канализации, появился такой результат, что каждую весну имеем подтопления в этой части в силу того, что она представляет собой небольшую котловину. Наверное, завтра-послезавтра будет запланирована посредством нашего горводоканала откачка воды.