13 апреля в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о подтоплении...

13 апреля в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о подтоплении населённого пункта Труд Петушинского района.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на место выехали силы и средства Главного управления МЧС России, аэромобильная группировка Главного управления и сотрудники Петушинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники Центра ГИМС, специалисты отдления применения беспилотных авиационных систем, спасатели аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательного формирования Владимирской области.По прибытии установлено, что в результате подъёма уровня воды в реке Большая Липня произошло подтопление частного жилого дома на улице Набережной, вода подходит к многоквартирному двухэтажному 16-квартирному жилому дому на улице Набережной.Для координации работы подразделений на место выехал начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области генерал-майор внутренней службы Алексей Владимирович Купин и врио губернатора области Александр Александрович Авдеев. Установлено, что в квартиры вода не проникла, однако, подошла к дому снаружи.Сотрудники аэромобильной группировки Главного управления осуществляют эвакуацию жильцов первых этажей на плавсредствах в пункт временного размещения. Было эвакуировано 8 человек, ещё 2 вышли самостоятельно. Также из подтопленного частного жилого дома была эвакуирована пожилая женщина. Погибших и пострадавших нет.Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят авиационную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов в целях , также проводится информирование населения.В настоящее время на месте работают 17 человек, 5 единиц техники, 1 плавсредство. Группировка наращивается.Фото: https://33.mchs.gov.ru/