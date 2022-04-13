В селе Беляницыно Юрьев-Польского района к июлю планируют ввести в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. Проведение ремонтно-строительных работ предусмотрено в рамках

В селе Беляницыно Юрьев-Польского района к июлю планируют ввести в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. Проведение ремонтно-строительных работ предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Во Владимирской области эта программа реализуется с 2021 года и направлена на улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью