В селе Беляницыно Юрьев-Польского района к июлю планируется ввести в эксплуатацию новый...

В селе Беляницыно Юрьев-Польского района к июлю планируется ввести в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт.Проведение ремонтно-строительных работ предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».Модульный ФАП в селе Беляницыно придёт на смену старому медпункту, который располагается в приспособленном помещении без канализации и водопровода. Объект планируется ввести в эксплуатацию до 1 июля этого года, после чего начнётся процедура лицензирования на осуществление медицинской деятельности. После открытия нового ФАПа позитивные изменения коснутся 226 жителей Беляницыно и близлежащих населённых пунктов.Как сообщил главный врач Юрьев-Польской центральной районной больницы Олег Кондратьев, современный ФАП будет иметь всё необходимое для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, его оснастят новым медицинским оборудованием и мебелью. Там можно будет не только получить медпомощь в комфортных условиях, но и измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, пройти ЭКГ и другие диагностические процедуры.В Юрьев-Польском районе также начались капитальные ремонты ФАПов в сёлах Фроловское и Шихобалово. Отремонтированные объекты планируется ввести в эксплуатацию в августе этого года. В результате модернизации объектов здравоохранения медицинская помощь там также будет оказываться в более комфортных условиях.Кроме того, в этом году по программе модернизации первичного звена Юрьев-Польская ЦРБ получит современное медицинское оборудование: аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности и наркозный дыхательный аппарат. В числе поставок – легковой автомобиль для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.Следующими этапами реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Юрьев-Польском районе в 2023-2025 годах станет строительство ФАПа в селе Городище, проведение капремонтов амбулаторий в сёлах Небылое и Сима, ФАПов в сёлах Ополье, Подолец, Косинское, Федоровское и Андреевское, заявили в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: avo.ru/novosti