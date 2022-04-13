Накануне глава региона Александр Авдеев посетил несколько местных сельхозпредприятий - больших и...

Накануне глава региона Александр Авдеев посетил несколько местных сельхозпредприятий - больших и малых. Подробности в нашем репортаже.- Видите, это телячий дом. Полностью самодельный. Мы нашли ангар, использовавшийся под удобрения в соседнем селе, поставили, расширили, самое главное, чтобы был воздух.Это племенные телята - можно сказать, элита голштинской и черно-пестрой пород. Все они родились в животноводческом комплексе "Суворовское". Сейчас здесь больше трех тысяч голов. Кормами предприятие обеспечивает себя самостоятельно. В этом году посевные площади увеличатся практически на треть, техника готова. Были проблемы с запчастями, их пришлось закупить на пике падения рубля, на текущий момент не хватает дешёвых удобрений, но это посевной не помешает, говорит директор.Сергей Трутнев, гендиректор ЗАО «Суворовское»:- У нас уверенность в том, что все будет хорошо, все нормализуется и в политическом плане, а в экономическом мы делаем все, чтобы как можно меньше зависеть от импорта. Корма у нас все полностью свои, какие мы закупаем за границей поставщики иностранные ну.. не гарантируют, но обещают, что будут работать весь сезон.Суворовские коровы дают в год больше двенадцати тысяч тонн молока и все оно отправляется на Суздальский молокозавод. В этом году объем заказов вырос более чем в два раза. Здесь производят всевозможные виды продукции - от сливочного масла до йогурта. Глава региона Александр Авдеев решил продегустировать суздальский кефир.Сейчас здесь идут эксперименты с новым вкусом творога. Попытка импортозамещения датской закваски.Сергей Трутнев, гендиректор ЗАО «Суворовское»:-Творога тоже в принципе наши российские. Вкус нам не нравится- мы выбираем вкус, нам не нравится вкус, который мы взяли у наших российских производителей. Хансен - наш любимый, он кисленький такой.-Пытаетесь подобрать?Конечно, хотим подобрать такой же вкус.Это тепличное хозяйство когда-то начиналось с картофельных грядок. Чтобы было чем заняться зимой, фермер построил первую теплицу. Сейчас здесь две тысячи квадратных метров - в основном, цветочная рассада. Единственная проблема - такой семенной материал в России не производят- нерентабельно.Константин Мазуренко, руководитель фермерского хозяйства, председатель объединения овощеводов Суздальского района:- В этом году у нас обеспеченность полная, мы закупили все по прошлому году, но если ситуация не изменится, вижу проблемы, которые могут возникнуть, потому что семеноводство цветов в нашей стране практически полностью отсутствует.- Семена чьи, Голландия?- Голландия, Япония, Германия, Нидерланды...- Ну Голландия будет работать- найдет обходные пути через Турцию, Азербайджан.На текущий момент во Владимирской области работают двести девяносто фермеров и двадцать четыре потребительских кооператива. Они занимаются производством мяса и молока, овцеводством и рыболовством. Перспективы развития таких малых форм хозяйствования обсудили на конференции в Суздале. В регионе действуют несколько программ поддержки: субсидии на лизинг, льготные кредиты, сельская ипотека, грантовая помощь. Но объем нужно увеличивать.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Будем помогать. Помогать приобретать технику в лизинг, помогать грантами на приобретение поголовья, помогать субсидиями на строительство хранилищ и вообще увеличить объемы производства сельхзпродукции вот этих категорий малых фермерских хозяйств возможно только дополнительным вливанием средств.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Любой сельхозтоваропроизводитель может получить может получить грант в размере от трех до тридцати тысяч рублей, в зависимости от размера его хозяйства и , я знаю, что многие предприниматели сельские уже этими мерами поддержки пользовались.На текущий момент фермеры тридцать третьего региона дают чуть больше пяти процентов от общего объема сельхозпродукции региона - это два миллиарда рублей, но потенциал серьезный, заявил Александр Авдеев. Долю небольших хозяйств в региональном сельском валовом продукте в ближайшие годы можно довести, как минимум, до десяти процентов.Никита Тарбеев, Илья Хлудов.Вести "Владимир"