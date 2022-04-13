Порядка 330 млн получит Ковров.

Владимирская область дополнительно получит миллиард рублей на ремонт дорог. Об этом депутат Госдумы Игорь Игошин рассказал в своём аккаунте «Вконтакте».«Был в Министерстве транспорта. Добивался выделения денег на ремонт наших автомагистралей. Провёл множество переговоров. Первый замминистра обещал дать региону миллиард рублей. Для сравнения, другие субъекты получат в разы меньше. Первый транш - на Ковров. Он поступит в рамках того объёма, который был запланирован для приведения в порядок дорог и строительство ливнёвок», - пишет парламентарий.В результате город оружейников должен получить 330 млн рублей. Игошин намерен уже сегодня, 13 апреля, обсудить с мэрией дорожную карту по монтажу ливневой канализации, дождеприёмников и водоотводов.«Поднял также темы по объезду Гороховца и Киржача. Нашли поддержку на уровне министерства. Включить сейчас новые объекты в федеральную программу пока сложно, но шансы есть. Договорились, что в мае примем окончательное решение по объезду Киржача. Затем - Гороховец», - уточнил народный избранник.Он добавил, что все необходимые документы глава ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» уже сдал в Минтранс.