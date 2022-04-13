Муниципалитеты Владимирской области готовятся завершить отопительный сезон. По правилам...

Муниципалитеты Владимирской области готовятся завершить отопительный сезон.По правилам предоставления коммунальных услуг отключение отопления в жилых домах с центральным теплоснабжением возможно в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура за окном не опускается ниже плюс восьми градусов.В многоквартирных домах, которые оснащены автономной системой отопления, решение об отключении принимают сами жильцы на общем собрании.