Наладить работу общественного транспорта. Задача, поставленная руководством области. Суздальский...

Наладить работу общественного транспорта. Задача, поставленная руководством области. Суздальский район первым провел процедуру электронного аукциона и при поддержке администрации региона пополнил автопарк. Слово Александру Сыпченко.Новые белоснежные автобусы вскоре заменят старую или отслужившую технику в Суздальском АТП. Каждый день предприятие выпускает на городские и пригородные линии 13 машин. Поэтому сразу 3 комфортабельных ПАЗа станут подспорьем в работеАлександр Сибирский, генеральный директор АО "Суздальское АТП":- Не могли себе позволить замену парка, хотя до этого мы каждый год брали одну или две машины, но последние три года вместе с пандемией не удавалось этого.Транспорт был закуплен за счет средств областного и районного бюджетов. Из бюджета области было выделено более 20 млн. руб., процент софинансирования районного бюджета составил 5%. Суздальская администрация отреагировала оперативно, что позволило сэкономить бюджетные средства. Новый подвижной состав прост в обслуживании и работает на дизельном топливе.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Нами приобретено три автобуса, один вместимостью 54 места и два 71 место, все автобусы оборудованы удобным заездом для маломобильных граждан. Машины пришедшие в АТП сделают доставку наших жителей более гарантированной и более удобной.Всего на замену областного автопарка выделено около 300 миллионов рублей. Средств хватит на покупку 40 автобусов. Выступая перед депутатами Заксобрания в марте этого года глава региона Александр Авдеев поставил задачу- как можно быстрее нормализовать работу перевозчиков.Вячеслав Картухин, депутат Заксобрания Владимирской области от Суздальского района:- Выход таких комфортных новых автобусов на маршруты конечно прежде всего направлено на то чтобы у жителей региона, жителей Суздальского района была возможность передвигаться в таких комфортных городских условиях, я уверен, что и другие муниципальные образования последуют такому примеру.Регион продолжает обновлять парк общественного транспорта в территориях. Часть муниципалитетов уже получила субсидию. Вскоре новые автобусы появятся во всех крупных городах области.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести "Владимир"