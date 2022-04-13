Владимирские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях. Девочки завоевали серебро...

Владимирские гимнастки успешно выступили на Всероссийских соревнованиях.Девочки завоевали серебро и бронзу на турнире в Санкт-Петербурге, где собрались спортсменки из 27 регионов страны, а также сборные команды России и Белоруссии.В турнире участвовали: Ксения Субботина, Александра Абашкина, Арина Захарова, Юлия Цибикова, Елизавета Мельникова, Ксения Царева. Еще одну бронзовую медаль завоевала в индивидуальном многоборье юная гимнастка Алина Галочкина.Все они - воспитанницы владимирской СШОР № 5, сообщает телеграм-канал администрации Владимирской области. Поздравляем спортсменок и их тренеров Светлану Кагарлицкую и Анастасию Савватееву-Субботину с прекрасными результатами и желаем новых побед!