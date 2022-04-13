В Суздальском районе проходят учения, на которых сотрудники МЧС отрабатывают навыки по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем и возможностью

В Суздальском районе проходят учения, на которых сотрудники МЧС отрабатывают навыки по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем и возможностью возникновения пожаров на территории региона. На площадке у населённого пункта Добрынское Суздальского района был проведён смотр сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными рисками. А именно с половодьем и