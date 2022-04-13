Владимирские судебные добились выплаты заработной платы сотрудникам санатория на сумму 695 тысяч рублей. В Управлении ФССП России по Владимирской области на исполнении находилось семь

Владимирские судебные добились выплаты заработной платы сотрудникам санатория на сумму 695 тысяч рублей. В Управлении ФССП России по Владимирской области на исполнении находилось семь исполнительных производств, должником по которым выступал один из санаториев, расположенный на границе Московской и Владимирской областей. Закрытое акционерное общество в соответствии с решениями суда было обязано выплатить в пользу своих сотрудниц