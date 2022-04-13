Обстановка постепенно нормализуется.

В Белом доме на планёрке у врио губернатора Александра Авдеева глава департамента предпринимательства Сергей Сидорин доложил о падении спроса на сахар и крупы.Обстановка постепенно нормализуется. Товары на прилавках появились в достаточном количестве.Администрация Владимирской области постоянно проводит мониторинг наличие продуктов «борщевого набора». Дефицита овощей нет.Номера «горячей линии» обладминистрации по проблемам с продуктами первой необходимости: (4922) 33 16 26 и (4922) 53-16-03.