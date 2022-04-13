Они появятся в микрорайоне Оргтруд и на Южной объездной.

Во Владимире за 20 лет построят два новых кладбища. Объекты указаны в новом генплане города, который рассчитан до 2041 года.Первый погост появится в микрорайоне Оргтруд, рядом с действующим. Его площадь превысит 25 га. Второй некрополь возведут на Южной объездной дороге у деревни Бухолово. Размер составит 50 га. Со стороны Лунево к местам для могил построят дорогу.Напомним, что далеко не все жители региона радушно встречают новости о создании кладбищ. Сейчас жители посёлка Сокол , который власти планируют расположить неподалёку от жилых домов.