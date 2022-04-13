Во Владимире готовятся к открытию большой пасхальной ярмарки. Предполагается, что она пройдет с...

Во Владимире готовятся к открытию большой "пасхальной" ярмарки. Предполагается, что она пройдет с 21 по 23 апреля. Сейчас чиновники подбирают подходящую площадку и ведут переговоры с предпринимателями, желающими принять в ней участие.Активнее продвигать через торговые сети и ярмарки продукцию местных сельхозтоваропроизводителей муниципалитетам поручил глава региона Александр Авдеев. На фоне роста цен на продукты из так называемого "борщевого набора" ярмарки могли бы составить здоровую конкуренцию магазинам, а аграрии - ритейлерам. Мэрия Владимира готова предложить сельхозпроизводителям порядка 60 бесплатных мест - для торговли с машин и на уличных лотках. В продаже должна быть представлена плодоовощная линейка - картофель, морковь, капуста, лук, свекла - и мясомолочная продукция. Разумеется, при наличии всех сертификатов и разрешений. Вслед за "пасхальной" планируется провести «майскую» ярмарку. Она пройдет с 1 по 10 мая, место и время также уточняются.