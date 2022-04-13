Экзамен... вступительный... Студент - ноль на массу, ничего не знает. Профессор видит такое дело и говорит:
- Давай, один простой вопрос и если правильно ответишь - поступаешь?
Студент радостно кивает.
- Сколько лампочек в этой комнате?
- Пять, быстро сосчитав, радостно говорит студент.
- Придешь на следующий год, - говорит профессор, вынимая из кармана пиджака шестую лампочку.
... прошел год ...
История повторяется, и студент попадает к тому же профессору.
- Так сколько лампочек?
- Шесть! - уверенно говорит студент.
Профессор выворачивает карманы - они пусты и берет ручку...
- Нет, профессор. - Говорит студент, и достает из кармана шестую лампочку...
еще анекдот!