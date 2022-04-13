В воскресенье, 17 апреля, во Владимирской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоится встреча детских писателей и художников-иллюстраторов с детьми из Донбасса. В

В воскресенье, 17 апреля, во Владимирской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоится встреча детских писателей и художников-иллюстраторов с детьми из Донбасса. В этой встрече по приглашению Российской государственной детской библиотеки и Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи примут участие писатель Андрей Усачев, поэт Галина Дядина и художник-иллюстратор Евгений Антоненков. Ведущий психолог отдела творческого развития