Сегодня во Владимирском областном суде состоится второе заседание по делу о размещении кладбища...

Сегодня во Владимирском областном суде состоится второе заседание по делу о размещении кладбища недалеко от посёлка Сокол Суздальского района.Жители повторяют: "Будем бороться". О таком "соседстве" они узнали в октябре прошлого года. Как оказалось, генеральный план был согласован по умолчанию ещё в 2019-м году.А два года спустя утверждён и вывод участка из категории земель сельхозназначения. Только собственники близлежащих домов утверждают - они не были оповещены должным образом о проходящих общественных слушаниях по поводу размещения кладбища.Потому не смогли внести в проект коррективы. Представитель администрации Суздальского района комментарии "Вестям" давать отказалась.- Вы считаете, что жители были плохо оповещены об этих собраниях?- Я ничего не буду комментировать. Это моё право.Инна Кузнецова, местная жительница:- Вы знаете, это полный игнор, как сейчас говорит молодёжь. С первого дня и до сегодняшнего дня. На прошлом судебном заседании не был готов отзыв на исковые требования, которые были представлены нами в судебном заседании, о чём было высказано замечание председателем суда, и мы получили по почте, наверное, один из ста сорока восьми вариантов тех отписок, которые получали раньше.Также, по словам истцов, при разработке проекта не учтена и лицензированная скважина, которой люди пользуются с 2012-го года.Не везде есть централизованное водоснабжение, а значит, по словам людей, Соколу грозят экологические проблемы. Не учитывалось, отмечают жители, и время года при заборе - анализ провели в ноябре, с наименьшим стоянием грунтовых вод. Также люди опасаются, что в дальнейшем кладбище может "разрастись".Пока продолжаются разбирательства в суде, все работы приостановлены.